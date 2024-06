Iasul, sufocat din cauza traficului. Solutia municipalitatii: transportul in comun

* "Transportul public ramane cea mai importanta alternativa de mobilitate in orasele mari, atat transportul intern cat si transportul metropolitan. Parcul auto al Romaniei este unul total inadecvat pentru vremurile pe care le traim. Ar trebui interzis importul de autoturisme sub Euro4, iar Guvernul Romaniei sa ia decizii de supraimpozitare a masinilor poluante. Totodata, noua, primarilor ar trebui sa ni se acorde dreptul de a limita deplasarea anumitor atutoturisme poluante in localitati. Daca ... citește toată știrea