Iasul, tot mai irelevant in Guvernul PSD-PNL. Un secretar de stat si-a anuntat demisia

Liviu Bratescu, unul dintre cei doi ieseni din Guvern, a anuntat astazi ca si-a inaintat demisia din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii. Iasul mai ramane astfel cu un singur membru in Cabinetul Ciuca (Bogdan Balaniscu, secretar de stat la Mediu).Cititi mai jos comunicatul de presa remis de liberal."Dupa doi ani de la momentul in care am fost numit secretar de stat in cadrul Ministerului Culturii, mi-am inaintat astazi demisia solicitand primului ministru Nicolae Ciuca ... citeste toata stirea