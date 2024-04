Iasul va avea cea mai moderna flota de mijloace de transport in comun

Gratie fondurilor europene nerambursabile si a celor atrase prin intermediul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), municipiul Iasi va deveni in scurt timp localitatea cu cea mai moderna si ecologica flota de mijloace de transport in comun (autobuze si tramvaie) din Romania."In prezent, gratie fondurilor europene obtinute de Primaria Municipiului Iasi prin Programul Operational Regional (POR), iesenii au la dispozitie 16 tramvaie PESA (in valoare de 163 de milioane de lei), 16 ... citește toată știrea