Iasul va avea cel mai mare parc interactiv din Romania

La Iasi va fi construit cel mai modern parc tematic interactiv din Romania, investitie in valoare de peste 10 milioane de lei. Proiectul urmeaza sa fie pus in aplicare in zona Socola, in apropierea unui binecunoscut magazin cu produse destinate copiilor, pe o suprafata de circa 10.000 de metri patrati, urmand sa devina un adevarat pol al distractiei, unic pana acum in tara noastra.Wonder City va fi impartit in trei zone principale si anume: Wonder Drift, Wonder Life si respectiv Wonder Sports, ... citește toată știrea