Iasul va avea, in premiera, trei centre de colectare a deseurilor prin aport voluntar

Deseurile provenite de la echipamentele electrice si electrotehnice, cele din constructii si demolari, anvelopele uzate sau mobilierul care nu-si mai gaseste locul in locuinta vor putea fi reciclate ecologic prin intermediul unui proiect implementat de municipalitate cu fonduri europene.Intruniti in sedinta ordinara, consilierii locali urmeaza sa supuna votului, in sedinta ordinara programata luni, 20 mai, un proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF), cu principalii ... citește toată știrea