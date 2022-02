Centrele Respiro sunt destinate copiilor cu dizabilitati, aflati in ingrijirea familiilor naturale sau extinse. Practic, vin in spriijinul ingrijitorilor, oferindu-le o perioada de relaxare/repaos, cu scopul prevenirii institutionalizarii. Iasul va avea, in premiera, un Centru Respiro pentru copiii cu dizabilitati. DGASPC Iasi a identificat solutia asocierii cu Fundatia Hope and Home for Children Romania (HHC Romania), in vederea dezvoltarii Centrului Respiro pentru copiii cu dizabilitati din ... citeste toata stirea