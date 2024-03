Iasul va avea un "frate" in Japonia!

Municipiul Iasi se va infrati cu orasul japonez Shizuoka, cu care are o stransa legatura de prietenie, mai ales in domeniul cultural. De altfel, propunerea de infratire intre cele doua orase a venit tocmai ca o incununare a proiectelor multiple pe plan artistic si cultural derulate in ultimii ani intre administratiile celor doua localitati.Anuntul privind infratirea intre Iasi si Shizuoka a fost facut de catre primarul Mihai Chirica, care a primit luni vizita unor reprezentanti ai ... citește toată știrea