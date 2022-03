Iasul va avea un nou liceu de elita!

* Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" va pregati viitorii educatori si invatatori din scolile iesene * in acest moment, UAIC are inscrisi in procesul educational 167 de prescolari si elevi, urmand ca, din anul scolar 2022-2023, numarul acestora sa depaseasca 300 * intreg procesul educational preuniversitar de la UAIC a intrat in reteaua publica de stat, cu finantare de la bugetDupa ce a pus bazele primului gimnaziu care functioneaza pe langa o institutie de invatamant superior din tara, ... citeste toata stirea