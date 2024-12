Iasul va avea un sistem de informare si consultare a copiilor

* Primaria va planifica un mecanism dedicat de consultari cu copiii in ceea ce priveste temele de interes pentru ei * copiii in varsta de minimum 14 ani vor fi consultati in procesele decizionale din administratia publica centrala si localaLegea nr. 295/2024 pentru completarea Legii nr. 272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, publicata recent in Monitorul Oficial, prevede ca, incepand cu anul 2025, Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Guvernul, autoritatile ... citește toată știrea