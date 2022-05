Iasul va deveni capitala modei in aceasta luna

Romanian Creative Week (RCW) 2022 a fost prezentat, in premiera, marti, 3 mai, in cadrul unei ample conferinte de presa organizate de Primaria Municipiului Iasi, la care au participat primarul Mihai Chirica, precum si mai multi reprezentanti ai RCW.A doua editie a celui mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti va avea loc in perioada 20 - 30 mai, in capitala Moldovei, fiind organizat de Federatia Patronatelor din Industriile Creative, Primaria Municipiului Iasi, Palas, ... citeste toata stirea