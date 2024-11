Iasul va gazdui cel mai mare targ de carti second-hand din Moldova

In aceasta luna, Bookisit ajunge din nou la Iasi, aducand cu sine un eveniment care imbina dragostea pentru carti cu grija pentru mediul inconjurator. Pe 10 noiembrie, la Caferamica se va desfasura cea de-a 19-a editie a primului targ de carte second-hand pentru copii si parinti din Romania. Organizat in jurul conceptelor #reuse, #reduce, #recycle si #reread, Bookisit nu este doar un loc unde sa descoperi si sa cumperi carti, ci o experienta menita sa cultive in cei mici si mari placerea ... citește toată știrea