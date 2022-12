Iasul va primi 24,8 milioane de lei pentru reabilitarea drumurilor judetene si comunale

Judetul Iasi va primi o alocare de 24,8 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale in anul 2023, conform legii bugetului de stat, document aflat in dezbatere parlamentara. La nivel national, jud. Iasi se afla pe locul 10 in topul alocarilor. Noua judete vor incasa mai multi bani decat Iasul din sumele defalcate din TVA, respectiv: Arges (34 mil. lei), Hunedoara (32 mil. lei), Suceava (29 mil. lei), Alba (29 mil. lei), Bihor (29 mil. lei), Buzau (28 mil. ... citeste toata stirea