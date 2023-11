Oare cum e sa pleci din cel mai mare oras al lumii si sa te muti in Iasi? Japonezul Kohhei Shoji, venit tocmai din Tokyo, studiaza de doi ani medicina generala la Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" (UMF) Iasi, indragostindu-se intre timp de tot ce inseamna cultura romaneasca. Povestea acestuia, in randurile de mai jos.Desi repeta primul an universitar, intrucat nu a reusit sa promoveze examenele de la facultate, tanarul in varsta de 20 de ani este optimist si considera ca ... citeste toata stirea