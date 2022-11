Iata averile vamesilor ieseni retinuti ieri sub acuzatia de mita! Salarii mari, cadouri si mai mari

Vamesii ieseni retinuti ieri de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) arata ca au averi relativ modeste, cel putin daca ne uitam peste documentele oficiale in care se poate vedea agoniseala lor de pana acum. Ulterior, in jurul orei 22, trei dintre vamesi au fost trimisi de catre judecatori in arest la domiciliu, iar unul a fost plasat sub arest la domiciliu. (Vezi mai multedetalii aici). Danut Bolohan (FOTO), seful Biroului Vamal de Frontiera Iasi, si inspectorii vamali Simona ... citeste toata stirea