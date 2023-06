O luna de greva generala # maxim 200 de lei salariu pentru consilierii de probatiune din Romania care au anuntat protestul general incepand cu data de 3 mai. Vineri, in 9 iunie, in ziua de salariu, i-a cuprins insa tristetea. In timp ce protesteaza impotriva discriminarilor salariale, raman fara bani ca sa se intretina si sa isi intretina familiile. In aceeasi situatie ar putea fi luna viitoare profesorii din invatamantul preuniversitar, aflati deja de aproape trei saptamani in greva generala. ... citeste toata stirea