Iata cifrele! Generatia Z ne va plati pensiile: judetul Iasi, cel mai "tanar din tara". Moldova va fi "pepiniera" fortei de munca a Romaniei

Populatia cea mai "verde" din Romania se regaseste, si in acest an, in judetul Iasi. Conform datelor statistice provizorii publicate de Institutul National de Statistica, varsta medie a iesenilor era, la 1 iulie 2022, de 39,1 ani, cu trei ani mai putin decat varsta medie la nivelul intregii tari.Alte statistici arata si ca Regiunea de Dezvoltare Nord-Est are cea mai mare populatie scolara. Ceea ce inseamna ca acum, in salile de curs din scolile si universitatile din Moldova se pregatesc ... citeste toata stirea