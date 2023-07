Paradoxul evaluarii nationale in judetul Iasi: suntem judetul cu cele mai multe medii de 10, dar avem si cea mai slaba promovabilitate din ultimii ani. In timp ce elita scolara se concentreaza in municipiul Iasi, in topul urban al rezultatelor la evaluarea nationala doar un colegiu din Pascani reuseste sa se strecoare printre cele iesene. In schimb, toti candidatii proveniti de la patru scoli din mediul rural au obtinut medii sub 5. Iar in municipiul Iasi alte scoli si licee, precum Liceul cu ... citeste toata stirea