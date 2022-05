Iata noul proiect din fata Teatrului! Copacii mari raman pe pozitie

Santierul de aici va incepe luna viitoare si va dura circa un an. Vor fi demolate cele trei fantani arteziene, fiind inlocuite cu una interactiva. Va fi realizata o conexiune mai spectaculoasa intre Teatru si Mitropolie.Lucrarile la parcul din fata Teatrului National vor incepe in prima parte a lunii iunie. Primaria a emis, ieri, autorizatia de construire, in conditiile in care lucrarile sunt contractate inca din vara anului trecut. Proiectul are o valoare de circa 18 milioane lei (inclusiv ... citeste toata stirea