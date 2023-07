Turismul in judetul Iasi este preponderent de weekend, pentru business, schimburi academice, cultural, religios. Durata medie a cazarii in structurile de primire turistica din judetul Iasi este de 1,63 zile pentru turistii romani si 1,70 zile pentru turistii straini. In lipsa autostrazilor care sa lege Iasul de Vestul tarii si al Europei, de Republica Moldova si Ucraina, principala cale de transport este reprezentata de Aeroportul Iasi, din ce in ce mai aglomerat, pana la inaugurarea noului ... citeste toata stirea