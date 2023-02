Iata toate detaliile! Cum se stabileste pensia pentru iesenii care au lucrat in mai multe state UE? Unde se depune dosarul?

Iesenii care au lucrat cativa ani in Romania, apoi au plecat la munca in alta tara din Uniunea Europeana (UE) pot obtine pensie in fiecare dintre ele. Stagiul minim de cotizare in Romania este de 15 ani, astfel ca deschiderea dreptului la pensie in tara se va face prin completare cu vechimea din alt stat, valoarea pensiei calculandu-se insa doar pentru anii lucrati in tara.Spre exemplu, ieseanca Mihaela C. a lucrat 9 ani in tara, ca mai apoi sa plece la munca in Germania, unde are aproape 20 ... citeste toata stirea