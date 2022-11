Iata unde s-a blocat Centura usoara a Iasului! Doua hartii tin de doi ani in loc un proiect de 40 milioane euro

Proiectul construirii variantei ocolitoare de trafic usor a Iasului s-a blocat la nivel de avize. Relansat acum doi ani, in plina campanie electorala, cu promisiunea de a fi gata "in cateva luni", studiul de fezabilitate este finalizat de aproape un an, dar nu este receptionat: lipsa a doua importante avize tergiverseaza aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Potrivit informatiilor "Ziarului de Iasi", doua institutii-cheie mai trebuie sa dea unda verde proiectului: Administratia Bazinala de ... citeste toata stirea