ICCJ in dosarul nr 2506/1/2018 ia confiscat fostilui procuror Eva Emilian, tablourile primite de la Dan Tesloianu care au fost puse in pastrare de la urmarirea penala , intrand in patrimoniul Muzeul National de ArtaTot o data a ramas si cu condamnarea primita pe fond de 2 ani si 11 luni cu suspendare.Procurorul Emilian Eva, de la Parchetul Tribunalului Iasi, este cercetat de DNA pentru fapte de coruptie in legatura cu protejarea patrimoniului cultural national. Magistratul care a ... citeste toata stirea