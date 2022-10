Idei pentru prima vacanta a elevilor din acest an scolar

In prima saptamana de vacanta din anul scolar 2022-2023, elevii pot participa la activitati interactive si captivante in limba franceza. In perioada 24-28 octombrie 2022, Institutul Francez din Iasi organizeaza un Club de vacanta destinat copiilor.Sunt acceptati copiii de la gradinita pana in clasa a VIII-a. Vor fi facute grupe de varsta, programul fiind construit in jurul unui proiect pedagogic si a unei tematici legate de acest anotimp. Cu ajutorul imaginatiei, acestia vor invata cum sa se ... citeste toata stirea