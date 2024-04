Iedul face concurenta mielului de Paste

In ultimii ani, mielul a pierdut teren in fata iedului in privinta alegerii carnii pentru friptura de Paste. Mai sanatoasa, dar si mai gustoasa, carnea de ied este pe mesele tot mai multor romani de Paste, asa ca fermierii au dublat si ei efectivul de animale pentru a face fata cererii.Este o traditie ca pe mesele romanilor, de Paste, sa gasim friptura de miel. Dar cum aproape toate preparatele de pe masa sunt grase, romanii incep sa fie mai atenti si la carnea pe care o aleg pentru friptura. ... citește toată știrea