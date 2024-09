Iertat de nevasta, un iesean a scapat si de dosarul penal

In urma cu doua saptamani, Marian G., un tanar dintr-o comuna de langa Iasi, a venit cam beat acasa, soacra-sa a inceput sa-l ocarasca, el s-a enervat si a incercat s-o loveasca. N-a reusit, deoarece intre el si batrana s-a interpus sotia, Carmen, cea care a incasat, total nevinovata, cativa pumni in plina figura. Dupa care a fost stransa de gat.Speriata de gandul unui deznodamant tragic pentru fiica ei, soacra lui Marian a sunat la 112, politistii au venit imediat, l-au imobilizat pe barbat ... citește toată știrea