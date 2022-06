Iesean acuzat de trafic de influenta in combinatii cu locuinte sociale

Procurorii au dispus trimiterea in judecata a unui barbat care ar fi incasat de la doi tineri suma de 7.500 de euro pentru a le facilita atribuirea unei locuinte din fondul de care dispune Primaria IasiProcurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi a dispus ieri trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unui inculpat pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta (5 acte materiale). Este vorba de Danut I., despre care procurorii spun ca in perioada ... citeste toata stirea