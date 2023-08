De fapt,tanarul in cauza ar fi detinut un permis de conducere pentru categoria B, emis de autoritatile spaniole, dar acesta fusese retinut de catre autoritatile spaniole in urma cu aproape doi ani, din pricina mai multor abateri comise pe teritoriul SpanieiUn tanar a fost retinut de politisti nemteni dupa ce a fost prins conducand fara permis de doua ori in aceeasi zi."La data de 16 august, in jurul orei 12:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani, in timp ce executau ... citeste toata stirea