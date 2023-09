Un tanar de 17 ani din Iasi a fost aruncat in spatele gratiilor de catre politisti dupa ce a pipait o adolescenta in zonele intime. Agresiunea sexuala a avut loc pe o alee pietonala din municipiul Iasi, ziua in amiaza mare.Fata a declarant politistilor faptul ca nu il cunoaste pe agresor."Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au retinut un tanar in varsta de 17 ani, din judetul Iasi, sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de viol. In fapt, la data de 29 august ... citeste toata stirea