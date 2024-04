Iesean bagat la puscarie, dupa ce a sfidat Probatiunea

* n-a vrut, nici in ruptul capului, sa presteze orele de munca in folosul comunitatiiCazul lui Iliuta Ailincai (26 de ani) reprezinta unul din extrem de rarele succese ale Serviciului de Probatiune, tanarul fiind incarcerat in cursul zilei de azi, 8 aprilie a.c. Individul a condus baut, s-a rasturnat cu masina intr-un sant, la o curba din Mosna. A fost atat de grav ranit, ca nici n-a putut sufla in etilotest. Abia la spital, dupa recoltarea probelor de sange, medicii au stabilit ca Ailincai ... citește toată știrea