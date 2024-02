Iesean condamnat penal dupa ce, din gelozie, a luat cu forta telefonul sotiei si i-a verificat messengerul si whatsappul

Chinuit de gandurile ca sotia pe care nu a reusit sa si-o tina alaturi l-ar insela, un barbat de 41 de ani din Raducaneni a dat buzna pe inserat in locuinta in care se mutase aceasta, i-a luat cu forta telefonul mobil, tragand-o de par si imbrancind-o, apoi i-a verificat acesteia conturile de pe retelele de socializare.Gelozia l-a costat o condamnare pentru talharie calificata, iar pentru ca i-a accesat telefonul in mod nepermis ar putea fi trimis in judecata intr-un nou dosar, pentru acces ... citește toată știrea