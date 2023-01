Iesean executat de E.ON pentru consumul noilor proprietari ai casei lui, dupa 8 ani. L-au gasit la manastire. Lacasul, tert poprit

Un iesean a fost obligat sa plateasca facturile noilor proprietari ai casei in care nu mai locuieste de 8 ani. Contractul de furnizare a gazului a ramas pe numele vechiului proprietar, cei noi neobosindu-se sa-l transfere. A incercat sa-si recupereze banii de la noii proprietari, dar fara succes.Liviu A. si-a pierdut casa din Valea Adanca in primavara anului 2015. Aceasta a fost cumparata de Ioana si Ionut M. Vechiul proprietar a fost evacuat in mai 2015. A locuit o vreme in masina, iar din ... citeste toata stirea