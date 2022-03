Iesean fugarit doi kilometri prin oras si stalcit in bataie de un grup de derbedei

Cativa golani l-au fugarit pe un iesean cale de doi kilometri numai ca sa-l bata. Desi judecatorii au retinut circumstantele agravante ale atacului in grup si faptul ca agresorii erau recidivisti, ei au dat totusi pedepse simbolice.In aprilie anul trecut, R.I. mersese la un bar de pe strada Zugravi, zona Garii, cu mai multi prieteni. Au baut cateva ore, timp in care in bar a intrat si Constantin Stoleru, insotit de fratele sau, Ovidiu. La scurt timp dupa sosirea celor doi, R.I. a iesit pe ... citeste toata stirea