Iesean gasit in coma alcoolica de preotul care venea cu Boboteaza. Barbatul si-a pierdut viata la spitalul Sf. Spiridon din Iasi

Daca in perioada sarbatorilor majoritatea iesenilor care ajungeau in Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sf. Spiridon aveau probleme digestive, din cauza consumul exagerat de alimente, in ultimele zile a crescut incidenta cazurilor de etilism acut.Medicii sunt nevoiti sa trateze intre 4 si 10 cazuri de etilism pe zi, multi ieseni ajungand la spital in stare critica. Astfel s-a intamplat si cu un iesean din mediu rural. Acesta a fost gasit in coma alcoolica de preot si chiar daca a ... citeste toata stirea