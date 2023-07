In prag de pensie, un iesean va ajunge in spatele gratiilor dupa ce a incercat sa-si ucida mama si fratele mai mic. Motivul gestului a fost absurd, o soba, iar modalitatea aleasa, explozia unei butelii. Explicatia data anchetatorilor a fost si ea stupefianta, omul era beat.Emil Maroleanu ajunsese la 64 de ani fara sa intre vreodata in conflict cu legea. Pana acum cativa ani, traise in strainatate, dar se intorsese la Erbiceni, in casa parinteasca. Aici, traia alaturi de mama sa, in varsta de ... citeste toata stirea