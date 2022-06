Iesean in stare grava dupa ce i-a explodat butelia in fata

Un tanar in varsta de 26 de ani din localitatea ieseana Osoi a suferit arsuri pe jumatate din corp dupa explozia unei butelii, avand nevoie de ingrijiri medicale.Barbatul a ajuns in stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul "Sf. Spiridon". Medicii au precizat ca este vorba despre arsuri de gradele II si III pe fata, torace, maini, cai aeriene, fiind intubat si ventilat mecanic. A fost internat la Anestezie si Terapie Intensiva in Clinica de Chirurgie Plastica a spitalului. ... citeste toata stirea