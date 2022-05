Iesean prins in trafic cu permis albanez fals. A lucrat chiar si ca sofer cu el

Timp de mai bine de un an, un iesean a condus fara griji in baza unui permis de conducere albanez falsificat. In Albania a lucrat chiar ca sofer. In Romania, a ajuns in fata judecatorilor.Pe 3 octombrie 2017, politistii Serviciului Rutier au oprit in trafic un Audi A4 condus de Andrei Volocaru. La solicitarea politistilor, acesta a prezentat un permis de conducere albanez emis aparent in 2011, care a ridicat insa suspiciuni. Documentul fusese contrafacut grosolan, prin scanarea unui document ... citeste toata stirea