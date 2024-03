Iesean, pus la dat cu sapa, dupa ce si-a agresat fiul suferind de ADHD

* acesta n-a negat faptul ca este alcoolic cronic si ca, atunci cand se imbata, adica zilnic, altoieste pe cine prinde * in primul rand, nevasta si copilul, dupa care, mai vede el... * a primit sapte luni de inchisoare, cu suspendare, dar si obligatia de a efectua 100 ore de munca neremunerata in folosul comunitatiiLa sfarsitul saptamanii trecute, Curtea de Apel Iasi a dat verdictul definitv in cazul lui Costica P., inculpat intr-un dosar de "violenta in familie". Desi nu mai formeaza o ... citește toată știrea