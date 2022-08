Iesean trimis in judecata de DIICOT pentru pornografie infantila. Cea mai mica dintre cele sapte victime avea 10 ani

Prin rechizitoriul din data de 11.08.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat pentru savarsirea infractiunilor de pornografie infantila in forma continuata, santaj in forma continuata, acces ilegal la un sistem informatic in forma continuata, transfer neautorizat de date informatice, alterarea integritatii datelor informatice, operatiuni ilegale cu dispozitive ... citeste toata stirea