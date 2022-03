Iesean ucis de nepot! A fost injunghiat in cap, legat de glezne si abandonat

Un iesean a fost omorat in propria casa de nepotul sau.In urma cu trei zile, cei doi s-au intalnit in apartamentul unchiului, unde au baut impreuna."Pe fondul consumului de alcool a izbucnit un conflict spontan in timpul caruia suspectul in varsta de 35 de ani i-a aplicat unchiului in varsta de 72 de ani, lovituri de cutit la nivel cranian. Apoi i-a legat picioarele cu un cablu, la nivelul gleznelor, abandonand victima pe podeaua uneia dintre incaperile apartamentului", a precizat ... citeste toata stirea