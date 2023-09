O femeie din Gorban care isi ajuta un vecin la treburile casnice a stat o noapte in arestul politiei dupa ce a furat de la acesta o suma mare de bani. Femeia a furat sume mici, in decurs de cateva luni de zile."La data de 20 septembrie, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Raducaneni au retinut o femeie in varsta de 40 de ani banuita de comiterea infractiunii de furt calificat. Din ... citeste toata stirea