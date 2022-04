Ieseanul care a luat bronzul la Transform Awards Europe. A creat proiectul de branding pentru inundatii.ro

Proiectul a fost coordonat de ieseanul Adrian Mironescu - WIRON, consultant si designer de brand din partea Bancii Mondiale. Proiectul de branding pentru inundatii.ro, coordonat de Adrian Mironescu - WIRON, consultant si designer de brand din partea Bancii Mondiale, a fost desemnat castigator al bronzului la Transform Awards Europe, cea mai prestigioasa competitie internationala care premiaza excelenta in branding, editia a paisprezecea, la categoria "Best visual identity from the public ... citeste toata stirea