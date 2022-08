Ieseanul care a venit cu malarie din Camerun, internat la Infectioase, isi revine: este in stare stabila. Boala se poate lua si din Romania

Reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase din Iasi spun ca barbatul de 41 de ani, diagnosticat cu malarie, care a revenit din Camerun la finalul lunii iulie, este stabil hemodinamic si respirator. Acesta este insa internat la Terapie Intensiva si medicii spun ca exista in continuare riscul ca starea sa sa se agraveze. "Acesta se afla sub observatie multi-disciplinara a medicilor infectionisti si de terapie intensiva. Procedam in felul acesta pentru ca, asa cum am mai spus, boala poate ... citeste toata stirea