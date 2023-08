Ieseanul care l-a batut pe primarul din Esibana in mijlocul drumului a scapat ieftin. Curtea de Apel a respins apelul procurorilor, care cereau o pedeapsa mai aspra si a decis reducerea la jumatate a daunelor pe care Sorinel Cazacu va trebui sa le plateasca primarului.Cazacu ajunsese in fata judecatorilor in urma unui incident petrecut in vara anului 2020. Sateanul intrase in audienta la primarul Gheorghe Rotaru (FOTO), reprosandu-i ca lucrarile de infiintare a retelei de alimentare cu apa ... citeste toata stirea