Ieseanul Dragos Ilie s-a intors din S.U.A. pentru un recital extraordinar de chitara clasica

Evenimentul va avea loc astazi, 12 mai, ora 19, in Sala Caudella a Casei BalsChitaristul roman al momentului revine acasa, la Iasi, intr-un recital solo extraordinar, dupa ce a incantat audiente din Europa si Statele Unite prin maiestria si dinamica sa interpretativa.Dragos Ilie va interpreta joi, 12 mai, ora 19 in Sala Caudella a Casei Bals din cadrul Universitatii de Arte, un program eclectic de chitara clasica in care profunzimea, virtuozitatea si melodicitatea se vor combina in mod ... citeste toata stirea