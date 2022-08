Barbatul in varsta de 34 de ani, care a fost lovit de o bucata de stanca desprinsa in Cheile Bicazului saptamana trecuta, are o evolutie favorabila comparativ cu momentul in care a ajuns la spital.Barbatul se afla in continuare internat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, fiind transportat cu elicopterul SMURD la Iasi imediat dupa producerea accidentului in stare ... citeste toata stirea