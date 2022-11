Ieseanul Lucian Rusu este noul secretar general adjunct al Guvernului Romaniei

Astazi, prim-vicepresedintele PNL Iasi, Lucian Rusu, a fost numit secretar general adjunct al Guvernului Romaniei. Lucian Rusu a mai ocupat, in perioada decembrie 2019 - martie 2021, pozitia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, avand printre prioritati concentrarea resurselor pe investitii in infrastructura, pentru a permite companiilor sa se dezvolte. De asemenea, noul secretar general adjunct al Guvernului Romaniei are o experienta vasta in sectorul energetic, cu peste ... citeste toata stirea