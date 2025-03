Ieseanul Silviu Macovei, numit secretar de stat la Interne

Silviu Nicu Macovei (48 de ani, membru PSD), a fost numit secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.Silviu Macovei, de profesie jurist, va avea ca principala zona de coordonare relatia cu Parlamentul si dialog social.Acesta a fost, in perioada 2016-2024, deputat in Parlamentul Romaniei, ... citește toată știrea