Iesenii ar putea beneficia, in viitor, de teste genetice care ar putea detecta boli grave

In curand, iesenii vor putea sa stie care sunt riscurile de a face anumite boli care pot fi fatale, in urma unui test genetic. Acest lucru a fost anuntat de reprezentatii firmei Praxis."In SUA, exista un astfel de test pe care noi ne straduim sa-l facem de rutina si in Romania. Acest test, scaneaza practic ADN-ul uman. Nu putem vorbi de toate posibilile boli pe care le va putea face copilul sau adultul, dar cu siguranta vom putea trage un semnal de alarma asupra unor boli sau manifestari ... citeste toata stirea