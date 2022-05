Iesenii au incasat, anul trecut, alocatii sociale in valoare de peste 220 milioane de euro!

Anchetele efectuate de catre inspectorii sociali au aratat ca multe familii din judetul Iasi traiesc in conditii de saracie lucie, cu membrii familiei bolnavi si batrani. Sunt persoane care supravietuiesc cu 149 de lei pe luna. In prezent, exista in jur de 6.100 de beneficiari de venit minim garantat la nivelul judetului, cei mai multi in comunele Lungani - 429 persoane, Mironeasa - 300, Esibanesti - 242, Siretel - 181 si Popesti - 162.Autoritatile acorda ajutoare de urgenta pentru familiile ... citeste toata stirea