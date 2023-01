Iesenii au luat cu asalt UPU!

In ultimele zile, foarte multi bolnavi au venit la unitatile de primire a urgentelor pentru ingrijiri medicale. Aglomeratia din UPU este determinata de faptul ca, de sarbatori, medicii de familie si medicii specialisti din ambulator au avut liber. Asa s-a ajuns in situatia in care desi au probleme de sanatate care pot fi rezolvate de medicul de familie aglomereaza holurile de la UPU. Mai mult decat atat, ei sunt insotiti de unul sau doi apartinatori, care, de cele mai multe ori, sunt ... citeste toata stirea